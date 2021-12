Cachoeiro canta Roberto: Paula Ferreira fala sobre a expectativa de interpretar canções do Rei

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 50

No próximo dia 21, o show “Cachoeiro canta Roberto”, reunirá 14 artistas da “Capital Secreta do Mundo” para uma homenagem ao Rei. A apresentação, que chega para coroar as ações do Projeto Revelar, será realizada na Praça de Fátima, a partir das 21h, na Avenida Beira Rio.

Sendo tema recorrente das canções de Roberto Carlos, a forma como o amor é transmitido em suas músicas despertou a atenção de Paula Ferreira para as composições do cachoeirense. Ela destaca que isto faz com que tenha uma fácil relação com a música do Rei.

“As músicas de Roberto trazem um vocabulário muito acessível, canções de boas letras e mensagens. Ele fala de amor como se contasse do seu dia para um amigo, isso faz a gente ter uma relação fácil, trazer novas roupagens sem perder a essência da música”, frisa a cantora.

Paula projeta um evento grandioso, como a obra de Roberto é merecedora de receber o tributo. Para a cantora, o projeto tem um importante peso cultural e deveria ser levado para além do município.

“A proposta deste projeto deveria ser levada para apresentações por todo o Estado. Roberto Carlos é uma referência para toda a música brasileira, não apenas para o nosso município. A expectativa é que possamos entregar o melhor como artista, que a gente possa transmitir a leveza de suas palavras e o amor de suas canções”, destaca Paula Ferreira.

Além de Paula Ferreira, apresentação contará com: Fabiano Juffu, Clara Marins, Arnoldo Silva, Arthur Staphanato, Gilver Wichello, Netinha, Amélia Barretto, Pitico, Gusthavo Silva, Sué, Gilberto Garcia e Rogério Aço Doce.

Com mais de duas horas de transmissão, o show ao vivo também será transmitido através de toda a rede do AQUINOTICIAS.COM, e também com exibição ao vivo pela TV Sim/Rede Sim, pelo canal 16.1.

O evento é uma realização do GFC Eventos e AQUINOTICIAS.COM, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Governo do Estado do Espírito Santo e Rede Sim, e patrocínio de Tófano Netimóveis, Espaço Noivos, Citron, Real Mob, Rifletti, Grupo Innovar e Selita.

Sobre Paula Ferreira

Apaixonada por música, a princípio maior interesse de Paula Ferreira era pelo instrumental, mas quando descobriu sua qualidade vocal não mais parou. Ela relembra que fazia “sucesso” quando se reunia com amigos, antes de começar nos barzinhos.

A cantora começou oficialmente sua carreira em 1999, se apresentando com voz e violão em diversos eventos, bares, festa particular e corporativa, além de comemorações na região Sul do Espírito Santo, com predominância por Cachoeiro de Itapemirim e região.

Sempre com um estilo musical variado, a cantora passeia desde o sertanejo universitário ao pop rock, tendo a MPB como principal influência de suas apresentações.

Suas maiores inspirações são cantores como Zé Ramalho, Djavan, Cazuza, Gilberto Gil, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Luan Santana, Henrique e Juliano, Jorge Mateus e muitos outros.

