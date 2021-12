Cachoeiro canta Roberto: “O Rei precisa receber esse carinho da sua cidade”, destaca Gilver Wichello

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 4

Advertisement

Advertisement

O projeto Revelar Cachoeiro coroa o ano de 2021 com uma apresentação especial para o Rei na “Capital Secreta do Mundo”. O show “Cachoeiro canta Roberto”, que acontece no próximo dia 21, trará 14 artistas regionais dividindo o palco da Praça de Fátima, na avenida Beira Rio, em um show com mais de duas horas de duração.

Continua depois da publicidade

Quem ouve Gilver Wichello, ouve Roberto Carlos! As canções do Rei fazem parte de seu repertório e o músico cachoeirense é um dos 14 artistas que estarão na homenagem. Ele afirma que o show “Cachoeiro canta Roberto” é uma ação pioneira, e que o cantor precisa receber esse carinho de seus conterrâneos.

“Fico muito feliz e satisfeito com a idealização deste projeto. O Roberto precisa receber esse carinho de sua cidade. Essa ação pioneira e corajosa merece ser apoiada e continuada. Por esses motivos aceitei o convite do Juffu de primeira! E, claro, fiquei muito lisonjeado por ser lembrado”, afirma Gilver.

A história entre os dois cantores vem desde criança com as fitas e discos de seu pai, mas ganhou intensidade quando Gilver começou a trabalhar na Casa de Cultura Roberto Carlos, residência onde nasceu e viveu o cantor.

Continua depois da publicidade

“Foi recebendo os inúmeros fãs e visitantes de todas as partes do mundo que eu realmente pude perceber a beleza de sua obra e a importância para nossa cidade. As músicas do Roberto tem uma peculiaridade: sempre que ouvimos somos remetidos para algum lugar, algum sentimento, algum acontecimento, enfim, não se ouve Roberto sem fazer uma viagem pela sua própria vida”, poetisa Gilver.

Cachoeiro de Itapemirim é reconhecido com um celeiro de talentos e parte destes artistas estarão unidos para prestar o tributo ao Rei. Gilver não tem dúvida que o “Cachoeiro canta Roberto” será um sucesso e aproveita para pedir que os cachoeirenses “abracem” o projeto e acompanhem, seja ao vivo ou online.

“Estou ansioso para o dia do show. Não tenho dúvidas que será um sucesso, pois os envolvidos são competentes demais. Quero convidar todos para estar juntos conosco, seja presencialmente ou online, mas que não deixem de sentir todas as emoções que o show irá proporcionar”, finaliza o músico.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Além de Gilver Wichello, a apresentação contará com: Fabiano Juffu, Amélia Barreto, Arnoldo Silva, Arthur Staphanato, Clara Marins, Netinha, Paula Ferreira, Pitico, Gusthavo Silva, Sué, Gilberto Garcia e Rogério Aço Doce.

O show será ao vivo, mas o especial será transmitido por toda rede do AQUINOTICIAS.COM, e também com transmissão ao vivo pela TV Sim/Rede Sim, pelo canal 16.1.

Sobre Gilver Wichello

Gilver Wichello é cachoeirense e iniciou sua carreira cantando em missas, louvores e shows religiosos, sempre ligados à igreja. No ano de 2007 começou a se apresentar nas noites cachoeirenses, convidado por um amigo violonista.

Diante da repercussão e o pedido do público da “Capital Secreta do Mundo”, formou o projeto Dibutuka Trio com outros dois músicos, que logo se transformou na Banda Dibutuka, que traz Gilver como a voz principal do conjunto musical.

A Banda Dibutuka se apresenta nas casas de shows e bares de Cachoeiro de Itapemirim, em outras cidades da região Sul e na capital do Espírito Santo. Além disso, o grupo traz em seu currículo apresentações nos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].