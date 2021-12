Cachoeiro canta Roberto: Banda com 11 instrumentistas renomados vão comandar o show

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 72

Um espéculo a parte! O show “Cachoeiro canta Roberto”, que acontece nesta terça-feira (21), na Praça de Fátima, a partir das 21h, contará com o comando de 11 instrumentistas renomados da “Capital Secreta do Mundo”.

A banda de apoio será formada por músicos que já passaram por diversos projetos de sucesso, e acrescentaram suas experiências profissionais a cada projeto, trazendo uma identidade características para eles. E na Avenida Beira Rio, eles estão junto a Fabiano Juffu, Clara Marins, Arthur Staphanato, Netinha, Gilver Wichello, Paula Ferreira, Amélia Barretto, Pitico, Gusthavo Silva, Sué, Ronnie Silveira, Gilberto Garcia, Arnoldo Silva e Rogério Aço Doce.

Compõem a banda: Adilson Trumpet e Cláudio Bernabé nos trompetes; Adriano Porfirio, no teclado; Bruno de Oliveira e Niumar Santiago nas guitarras; Pablo César na percussão sinfônica; Julio Cézar no trombone de vara; Marcelo Biato no piano; Passuka no baixo; Evandro Rufino no saxofone; Hyago Evaristo, o “BB Batera”, na bateria; e Edna e Agenor nos backing vocais.

Com mais de duas horas de transmissão, o show ao vivo também será transmitido através de toda a rede do AQUINOTICIAS.COM, e também com exibição ao vivo pela TV Sim/Rede Sim, pelo canal 16.1.

O evento é uma realização do GFC Eventos e AQUINOTICIAS.COM, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Governo do Estado do Espírito Santo e Rede Sim, e patrocínio de Tófano Netimóveis, Espaço Noivos, Citron, Real Mob, Rifletti, Grupo Innovar e Selita.

Breve histórico dos músicos do show “Cachoeiro canta Roberto”

“Adilson Trumpet”

Adilson Batista da Silva, mais conhecido como “Adilson Trumpet”, toca trompete e está no ramo há 37 anos. Já passou por orquestras e participou de diversos festivais. Hoje se apresenta em casamentos e é trompetista do grupo Zero 28 Band. No currículo traz vários trabalhos de estúdios e clipes musicais.

Adriano Porfirio

Adriano da Silva Porfirio toca teclado e está no ramo há 25 anos. Com vasta experiências em conjuntos musicais, para passou pelas bandas: Obatalá, Estrela Radiante, Beto Kauê, Badallaldos e outras.

Bruno de Oliveira

Bruno de Oliveira Silva toca guitarra e violão. Está no mercado há 20 anos como músico e professor. Muito dinâmico, já trabalhou com várias bandas em diversificados estilos musicais. Entre elas: Badallados, Mundo e Cia, Alex Campanha, Beto Kauê, Fabiano Juffu, Anderson Freire, entre outros.

Pablo César

Pablo César Bernardo Nazário toca percussão sinfônica, geral e efeitos. Começou na música há mais de 15 anos, ainda criança em bandas e fanfarras, de onde veio a maior parte do que aprendeu. Já participou da Corporação Musical Douglas Ramos Dias (COMUDI), Grupo Aceithaí, Bateria Carnavalesca Malícia do Samba, Faculdade do Samba, entre outros.

Cláudio Bernabé

Cláudio Bernabé Teixeira toca trompete desde 1982. Foi músico da Orquestra do Zé Nogueira, já participou de várias formações de nipes de metais para diversos shows em Cachoeiro de Itapemirim e no litoral. É o atual Presidente e Maestro da Banda 26 de Julho.

Julio Cézar

Julio Cézar Ferreira Rodrigues toca trombone de vara há 22 anos. Realiza gravações de estúdio e outros projetos musicais como o “Desde que o samba é samba” e “Coelho e os Cartolas”. Também tem vasta experiência com bandas, entre elas já tocou com Zero 28 Band, Os Alagados (Os Paralamas do Sucesso cover), Atitude (Los Hermanos cover), Alldeia, Black Katz, e foi integrante da banda do cantor Anderson Freire.

Marcelo Biato

Marcelo Gualberto Biato toca piano e teclado. Começou quando tinha apenas 13 anos, e hoje já são 26 anos como profissional. Já participou das bandas: Fermatta e Zero 28 band. Se apresenta em diversos projetos de MPB e faz freelancer com artistas. Também é produtor executivo do cantor Álvaro Nobre.

Niumar Santiago

Niumar Barbosa São Teago, mais conhecido como Niumar Santiago, toca guitarra há mais de 20 anos. Já participou das bandas: Aço Doce (2000/2005), D-14 (2006/2009), Mary Di, de Anchieta, que esteve na 1ª edição do programa Superstar da Rede Globo (2010/ 2012), e atualmente é integrante do Projeto Feijoada (desde 2013).

“BB Batera”

Hyago Evaristo Silva, o “BB Batera”, está há 12 anos no ramo musical. Começou a tocar em igreja e depois acompanhar projetos de artistas gospel, aos 20 anos, passou a participar de conjuntos musicais. Já tocou com o Aço Doce, Badallados, Banda Auge, Thiago Meirelles, Nana Nunes, Michelle freire, Léo & Luan, vários outros projetos.

Passuka

Claudevan dos Santos Silva, o Passuka, toca baixo e possui 35 anos de profissão. Já trabalhou com artistas nacionais e internacionais, entre eles: Chris Duan, Tempero do Mundo, banda Asas, banda Oásis, Michele Freire, Alan & Aladin, banda Auge, Badallados, Tuan Markes, entre outros.

Evandro Silva

Evandro Rufino Silva, é músico profissional há 28 anos e toca saxofone tenor. Iniciou os estudos na Sociedade Musical 26 de Julho, em Cachoeiro. Atualmente, se apresenta com a banda Auge de Marataízes, e ainda é músico da 26 de Julho.

