Cachoeiro canta Roberto: “As músicas do Rei fazem parte da minha vida”, relembra Sué

Por Guilherme Gomes

Em Cachoeiro de no mundo, é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha vivido emoções com as músicas de Roberto Carlos. Para o cantor Josué Marques Barroso, o Sué, essa relação começou muito cedo, quando escutava pelas ruas da “Capital Secreta do Mundo” no carro com o seu pai.

O cantor, natural de Cachoeiro de Itapemirim, é um entre os 14 artistas que se apresentam no show do projeto Revelar “Cachoeiro canta Roberto”, que será realizado no próximo dia 21, na Praça de Fátima, na avenida Beira e terá mais de duas horas de duração.

“Além de ser um artista referência da nossa cidade, as músicas de Roberto Carlos fazem parte da minha vida. Me lembro das fitas que meu pai escutava no carro, andávamos pela cidade e a trilha sonora era do Rei. Faz parte da minha vida!”, relembra Sué.

Fazer parte de um projeto que homenageia Roberto Carlos, dentro da sua cidade natal, já seria uma honra, segundo o cantor, mas o “Cachoeiro canta Roberto” vai além, e colocará no mesmo palco, talentosíssimos cantores cachoeirenses para o tributo.

“Acho fenomenal, um projeto que tem a intenção de homenagear Roberto Carlos com artistas talentosíssimos de nossa terra. Se um dia, Deus me permitir, queria ter a oportunidade de cantar com o Rei. A expectativa é imensurável, fazer parte de um projeto tão bacana, gigante como o próprio Rei da música”, destaca.

Com 20 anos de estrada, Sué recorda de seu início, quando queria ter um grupo de pagode para tocar na igreja e comemora o status que alcançou. Ele afirma que sempre que toca uma canção de Roberto em seus shows, é sucesso na certa.

“Sempre que tenho oportunidade, canto músicas do Rei em meus shows, e sem dúvida é sempre um sucesso. “Como é grande o meu amor por você” está constantemente em meu repertório”, conta Sué.

Além de Sué, apresentação contará com: Fabiano Juffu, Amélia Barreto, Arnoldo Silva, Arthur Staphanato, Gilver Wichello, Netinha, Paula Ferreira, Pitico, Gusthavo Silva, Clara Marins, Gilberto Garcia e Rogério Aço Doce.

Além do show ao vivo, o especial será transmitido através de toda a rede do AQUINOTICIAS.COM, e também com transmissão ao vivo pela TV Sim/Rede Sim, pelo canal 16.1.

Sobre Sué

Voz do pagode capixaba, o cantor Sué esbanja talento e simpatia. Vindo de uma família humilde já gostava de estar junto ao microfone. Ainda garoto cantava em corais de igreja, acompanhado de sua mãe, e demonstrava intimidade com o instrumento.

Com grande influência de Alexandre Pires e Péricles, o cantor capixaba fez aulas de cavaquinho e procurou se aperfeiçoar rapidamente, para que finalmente conseguisse montar seu grupo e fazer rodas de samba e pagode.

Com o crescimento de sua carreira, Sué partiu para a capital do Espírito Santo e após trabalhar em conjuntos, deu início a sua carreira solo com apresentações em grandes casas de entretenimento do Estado, abrindo shows para grandes nomes da música como ExaltaSamba, Péricles, Thiaguinho, Ferrugem e muitos outros.

