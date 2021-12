Cachoeiro canta Roberto: “A arte e a cultura cachoeirense tem que estar sempre aquecida”, destaca Amélia Barretto

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 48

Advertisement

Advertisement

Cachoeiro de Itapemirim é conhecida por ser um celeiro de artistas. Pensando em propagar estes talentos, o Projeto Revelar prepara para o próximo dia 21, o show “Cachoeiro canta Roberto”, que reunirá 14 artistas no palco para um show de mais de duas horas de duração.

Continua depois da publicidade

A importância desta valorização é reafirmada pela cantora Amélia Barretto, uma das que atrações do show tributo a Roberto Carlos, que será realizado na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio. Ela destaca que projetos como o Revelar ajudam a mostrar um pouco dos artistas e da cultura do Estado.

“É importante que as pessoas tenham conhecimento das suas próprias raízes e saibam conscientemente a relevância das mesmas para suas vidas, pois passarão a valorizar esse conhecimento, transmitindo para gerações futuras. Por isso a arte e a cultura cachoeirense tem que estar sempre aquecida”, destaca Amélia.

A cantora sempre admirou as músicas de Roberto Carlos, mas foi em interpretações em vozes femininas, como: Marisa Monte, Adriana Calcanhotto e Maria Bethânia, que fizeram Amélia Barretto gostar ainda mais do trabalho musical do Rei.

Continua depois da publicidade

“Sempre admirei e me encantei com as músicas do Roberto Carlos, principalmente as composições da época da jovem-guarda, mas muitas canções dele, que ficaram conhecidas nas vozes de cantoras, me despertaram ainda mais a admiração. De qualquer forma, o romantismo e o rock n’ roll que ele gostava de cantar sempre me inspiraram como cantora e artista”, destaca.

O apreço pelas composições de Roberto Carlos é tanta, que a cantora já participou de alguns projetos em tributo ao Rei, entre eles, ela destaca uma parceria com a musicista Alessandra Biato, na qual cantavam clássicos, como: “As Curvas da estrada de Santos” e “Negro gato”, além de outras nem tão conhecidas do grande público, canções como: “Côncavo e Convexo”, “O Portão”, e outras músicas.

“A música realmente me proporcionou inúmeros momentos marcantes, amizades e parcerias que levo pra vida até hoje. Sempre achei as letras de Roberto profundas e com um sentimentalismo que me tocam muito”, explica a cantora.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Amélia afirma que é sempre uma emoção muito grande poder interpretar e cantar as canções do Rei. Por isso, a expectativa é grande para o “Cachoeiro canta Roberto”.

“Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de viver parte da minha adolescência e juventude na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e, hoje, mesmo distante (atualmente moro em Vila Velha), ao cantar suas canções também me trazem boas lembranças dessa cidade que faz parte da minha vida, das memórias guardadas no meu coração”, finaliza.

Além de Amélia Barretto, apresentação contará com: Fabiano Juffu, Clara Marins, Arnoldo Silva, Arthur Staphanato, Gilver Wichello, Netinha, Paula Ferreira, Pitico, Gusthavo Silva, Sué, Gilberto Garcia e Rogério Aço Doce.

O show ao vivo na Praça de Fátima, também será transmitido através de toda a rede do AQUINOTICIAS.COM, e também com transmissão ao vivo pela TV Sim/Rede Sim, pelo canal 16.1.

Sobre Amélia Barretto

Cantora, compositora e intérprete graduada em História, deu seus primeiros passos como cantora com seu gravador infantil, um Gradiente vermelho dos anos 90 (aquele que vinha com um “microfoninho”).

Desde então não mais parou! Aos 16 anos cantava na igreja e começou a compor canções em casa com o violão de seu pai. Gostava de chamar os amigos para ficar tocando essas músicas, além de outras que eram acompanhadas no aparelho de vinil.

Com 19 anos, montou a sua primeira banda de rock com amigos que conhecia em Cachoeiro, e por conta das apresentações começou a ser chamada para cantar em eventos e festivais, até que em 2009 foi convidada para cantar em Festivais e Bienais em Vitória, fazendo com que anos depois se mudasse para a cidade.

Em Vitória participou de projetos, como: Aurora Gordon, Sol na Garganta do Futuro e Grupo Jazz in Bossa / Zomayi. Em 2014 lançou seu primeiro disco “Chiliques Herméticos”, com o qual teve a oportunidade de cantar na cidade de Atella (Itália) e Aix-em-Provence (França).

Também cantou com a banda de jazz que montou em Vitória com César Huapaya e Paulo Sodré no Museu Quai Branly, na Universidade Paris VIII na França, no Festival na África com o Grupo Jazz in Bossa em 2010 e 2011, lançando o segundo disco em 2019.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].