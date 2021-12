Bombas voltam a operar e abastecimento de água em Cachoeiro será normalizado nesta sexta

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

A concessionária de água de Cachoeiro de Itapemirim, BRK Ambiental, informou na tarde desta quinta-feira (2), que os 13 bairros atingidos pela falta de água desde a última terça-feira (30), terão o serviço normalizado até às 12h desta sexta-feira (3), com a volta do funcionamento das bombas. O reparo no sistema de bombeamento do Centro de Reservação da Região do Aquidaban foi concluído.

Continua depois da publicidade

Segundo a BRK, o sistema foi afetado pelo temporal da última terça-feira (30), que resultou em queda de energia em diversas partes da cidade. As bombas já estão operando com carga máxima e o abastecimento está sendo retomado nas localidades afetadas pela falta de água.

A previsão é de que a normalização completa do abastecimento ocorra até esta sexta-feira (3), às 12h, conforme previsão informada nos canais oficiais da concessionária. Até que o serviço não seja restabelecido para todos, a concessionária mantém seis carros-pipas atuando nestas regiões.

A empresa reforça o pedido para que os moradores que estão com o abastecimento regular contribuam com o uso consciente de água, sem desperdício.

Continua depois da publicidade

Para entrar em contato com a BRK, estão disponíveis os seguintes canais de comunicação: 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia, e Whatsapp (11) 99988-0001, em horário comercial.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].