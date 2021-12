Bandidos rendem entregadores e roubam fardos de cerveja no Zumbi, em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 429

Dois funcionários de uma distribuidora de cervejas foram rendidos na tarde desta quinta-feira (2), no momento em que faziam a entrega da bebida em um estabelecimento, que fica na rua Maria Dolores Santana, no Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo Polícia Militar, o motorista e o ajudante contaram que quatro homens armados chegaram à pé e os renderam, ordenando que retirassem toda carga do caminhão. Os assaltantes ainda roubaram os celulares e cerca de R$ 900, que estavam com os entregadores.

Depois de retirarem dez fardos de Skol, do tipo latão, um fardo de Redbull e um fardo de Skol Beats, os criminosos mandaram os trabalhadores entrarem no caminhão e ir embora do bairro. Os funcionários voltaram para a sede da empresa, que fica no Morro Grande, de onde chamaram a PM.

Uma equipe de policiais chegou a ir no local no crime, mas não conseguiu localizar os suspeitos e nem as bebidas. Denúncias que ajudem o trabalho da polícia podem ser feita por meio do 181, não é preciso se identificar.

