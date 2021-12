Balcão de Empregos especial terá serviços de saúde e beleza no bairro Coramara

Por Redação - Redação 3

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro (Semdec) realizará, neste sábado (11), uma edição especial de fim de ano do Balcão de Empregos, no bairro Coramara. Os atendimentos ocorrerão das 9h às 15h, no ginásio da escola municipal “Professor David Alberto Loss”.

De acordo com a Semdec, além dos cadastros e encaminhamentos para o mercado de trabalho, será realizada, também, a emissão da carteira de trabalho digital e oferta de ações voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Serão disponibilizados serviços como: cortes de cabelo masculino, feminino e infantil; design de sobrancelhas e aferição de pressão arterial e glicemia. O acesso aos serviços será por meio de senhas, que serão distribuídas no local, durante a ação.

Os interessados em participar da edição especial do Balcão de Empregos também poderão levar as crianças para aproveitarem o evento. Para os pequenos, haverá disponibilidade de pula-pula, pipoca e algodão doce.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli, a edição especial de fim de ano do Balcão de Empregos foi planejada para ser uma grande parceria, visando diversificar os serviços oferecidos à população durante a ação.

“Cachoeiro tem se destacado, no Espírito Santo, pela geração de novos empregos, e essa ação do Balcão de Empregos tem contribuído de forma altamente positiva para o sucesso alcançado pelo nosso município e poder mobilizar parceiros para fazer parte deste evento especial, com o objetivo de atuar na promoção da saúde e bem-estar dos moradores, é muito gratificante”, ressaltou o secretário.

Balcão de Empregos especial

Local: Ginásio da escola municipal “Professor David Alberto Loss”, Avenida Jorge Simão, bairro Coramara

Data: sábado, 11 de dezembro

Hora: das 9h às 15h

