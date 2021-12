Atleta da LUSB é convocado para Seleção Capixaba de Basquete Sub-17

Por Redação - Redação 13

O atleta João Victor Albino de Oliveira começou a jogar na equipe da LUSB aos 11 anos de idade, e desde de então vem conquistando títulos pela equipe de Cachoeiro, como: campeonatos e torneios estaduais. Hoje, com 17 anos e 1,98 metros de altura, teve receber a notícia sobre sua convocação para Seleção Capixaba.

O atleta, que joga como pivô, que está em Goiânia – GO defendendo as cores do Espírito Santo, foi convocado para a Seleção Capixaba Sub-17 que está disputando a Copa Brasil – Taça Cidade de Goiânia.

O evento começou no dia 6 e vai até o próximo dia 12, é uma realização da Federação Goiana de Basketball, com chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e terá a participação das Seleções do Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Tocantins, Goiás e Distrito Federal.

A LUSB recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também através de incentivo fiscal pelo do FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, gerenciado pelo CONSEMCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

