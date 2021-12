Artista que projetou o Cristo de Guaçuí será homenageado no Rio de Janeiro

Por Acácio Rezende - Acácio Rezende 233

O artista Antônio Francisco Moreira, responsável pela construção do Cristo Redentor de Guaçuí, será homenageado no próximo domingo (5), no Rio de Janeiro. A honraria, concedida pela Governo do Estado, será entregue ao filho do artista, Antônio Moreira.

Além de Guaçuí, o artista é responsável por outros dois Cristos no Espírito Santo, um em Minas Gerais e outro no Rio de Janeiro. O primeiro Cristo Redentor construído pelo Antônio, foi em Guaçuí em 1956. A estrutura pesa quase 100 toneladas e tem 21 de altura, e demorou 113 dias para ser construída. No dia 26 de dezembro do mesmo ano, a obra foi finalizada.

Segundo Antônio Francisco Moreira Filho, na época o prefeito de Guaçuí, que era o Djalma de Sá de Oliveira, queria fazer um cruzeiro de cimento no morro. Foi nesse momento que o pai do Antônio, sugeriu de fazer um cristo.

“Meu pai sugeriu fazer um cristo igual do Rio de Janeiro, mas menor. O prefeito disse muito bom, mas quem que ia fazer, o meu pai disse que fazia. Djalma acreditou e os dois aceitaram o desafio”, disse o filho do artista.

Antônio por não ser religioso, dominou a obra do Cristo como boneco, que segundo o filho, falava que quem fez cristo foi Deus e ele estava fazendo um boneco. “Ele era ateu e não acreditava. Ele fazia por amor à arte, falava que via um boneco e não um cristo”, relatou Antônio Filho. O artista faleceu em 1983, aos 63 anos.

