Aprovado projeto que amplia transparência de informações ambientais do ES

Por Basílio Machado - Basílio Machado 9

Em votação apertada (13 votos a 12), os deputados estaduais aprovaram, nesta quarta-feira (15), o projeto do deputado Sergio Majeski (PSB) que torna obrigatória a divulgação de dados ambientais no Portal da Transparência do Governo do Estado. O objetivo do Projeto de Lei nº 676/2019 é atualizar a legislação para garantir que os órgãos públicos estaduais ampliem o acesso às informações para favorecer o controle ambiental.

Caso seja sancionado pelo governador Renato Casagrande, será obrigatória a divulgação permanente no Portal da Transparência de 47 itens que são avaliados pelo Ministério Público Federal (MPF). Esses itens balizam o ranking Transparência Ambiental do MPF.

Para formar o ranking, o MPF avalia o desempenho de 104 órgãos federais e estaduais em todo o Brasil que atuam em cinco agendas: exploração florestal, hidrelétrica, pecuária, regularização ambiental e situação fundiária.

Do Espírito Santo, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) ocupam a primeira e a 12ª posições, respectivamente, na edição mais recente do ranking. Também consta o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), na 25ª colocação, com 0,18 no Índice de Transparência Ativa.

Entre os itens que deverão ser divulgados, estão informações sobre autorizações de desmatamento/supressão de vegetação, Estudos de Impacto Ambiental (EIA) na íntegra, Licenças de Instalação (LI), de Operação (LP) e Prévias (LP). E ainda monitoramento de Termos de Ajuste de Conduta (TAC) e de Compromisso (TC), áreas embargadas, arrecadação de multas, assentamento de reforma agrária, conflitos fundiários, degradação, terras devolutas, terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação.

