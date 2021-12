Após perseguição, PM apreende 1kg de maconha em São José do Calçado

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 86

Uma perseguição policial resultou na apreensão de 1kg de maconha, na noite desta segunda-feira (20) em São José do Calçado. O fato aconteceu por volta das 22h, teve início no Centro da cidade e terminou no bairro Sizenando de Sá Viana, mais conhecido como Morro do Carrapato.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ação começou após patrulhamento avistar um Pálio preto não parar em sinalização dos militares na Avenida Maria das Dores Pimentel, foi quando teve início à perseguição.

Durante a fuga, o suspeito que estava no carona do veículo arremessou um pacote no mato dos arredores da via, saindo em disparada, desobedecendo todas as ordens de parada, ignorando a sinalização da pista, em alta velocidade no interior da cidade. Ao chegarem no Morro do Carrapato, abandonaram o carro e fugiram a pé através de uma extensa área de pasto, não sendo possível localiza-los.

No veículo a polícia encontrou um celular de marca LG branco. No local onde os suspeitos jogaram a sacola, os militares localizaram um tablete grande de maconha, embalado com outros dois tabletes menores, pesando aproximadamente 1kg.

O material apreendido foi entregue na 6ª Delegacia Regional de Alegre, ficando o veículo a disposição da autoridade para investigações.

