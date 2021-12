Anderson Freire ajuda a pagar retirada de próteses de silicone de ex-prostituta de luxo no ES

Por Redação - Redação 325

“Uma miserável pecadora alcançada pela graça e misericórdia do Eterno”. É assim que a capixaba Danielle Nazário se classifica após a conversão a Jesus Cristo. A mulher que já foi uma das prostitutas de luxo mais famosas do País e, chegou a faturar R$ 60 mil por mês, realizou um sonho e, para isso, contou com ajuda financeira do cantor cachoeirense Anderson Freire e de centenas de apoiadores numa “vaquinha” promovida na internet para alcançar a quantia de R$ 15 mil, que seriam usados para pagar a cirurgia de retirada das próteses de silicone e de um nódulo em um dos seios.

“Quero primeiro glorificar a Deus pelo que Ele tem feito e agradecer por tudo que tem realizado… Deus usou a vida do @andersonrfreireoficial para me ajudar com uma semente [valor] para contribuir na ‘vaquinha’ e eu quero te agradecer Anderson em nome de Jesus… O que mais me alegrou é ver Deus levantar alguém que fez parte da minha conversão para me ajudar em nome de Jesus (simmmm… eu vendia churrasquinho ouvindo seus louvores glórias a Deus [sic]”, disse a jovem na legenda da foto em que aparece ao lado do cantor, nas redes sociais.

Hoje Danielle trabalha como costureira fazendo roupas femininas para o publico evangélico, mas no passado, “Ana Júlia”, como ela se identificava, vivia uma vida de luxo e, na época, tinha um carro avaliado em R$ 200 mil e cinco imóveis comprados, dois em um condomínio de alto padrão, onde ela residia na época. Danielle conta que iniciou no ramo de acompanhante de luxo aos 17 anos, no entanto, anos depois, sua rotina teve uma reviravolta, ao se converter ao cristianismo.

