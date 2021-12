Anchieta sedia competição da Copa de Marcha do Mangalarga Marchador

Por Redação - Redação 12

No próximo sábado (4) e domingo (5), acontece em Anchieta a 8ª etapa do Circuito F1 de Copa de Marcha do Cavalo Mangalarga Marchador do Espírito Santo. A competição será realizada no Clube do Cavalo Mario Alves Rodrigues, em Itapeúna, no interior do município.

O evento, que iniciará às 9h, contará com espaço de vendas de produtos veterinários e vestuários, além de apresentações musicais e praça de alimentação.

Durante essa etapa participarão criadores de equinos de raça da região e de outros estados brasileiros. A competição será dividida em 16 categorias, segundo os organizadores.

Conforme o secretário de Agricultura e Abastecimento, Fabiano Mezadri, os criadores, além de competir, poderão trocar experiências. “Também será uma ótima oportunidade para os amantes do cavalo mangalarga machador assistirem de perto a uma das mais concorridas provas do gênero no Estado”, comentou.

De acordo com o presidente do Clube do Cavalo, Eduardo Soares, essa etapa valerá pontos para os campeões e reservados poderem participar no próximo ano da Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Machador, que irá ocorrer no mês de julho, em Belo Horizonte (MG). Segundo Soares, o evento em Anchieta será propício para troca de conhecimentos e comercialização de animais de raça.

