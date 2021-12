Afogamento em maré baixa acende alerta de mortes no verão; confira as dicas

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 72

No último sábado (11), um turista mineiro de 51 anos morreu afogado na praia de Piúma. O caso chamou atenção de populares e internautas que, confusos, não entenderam como Martinho Machado Marques havia se afogado na maré baixa.

Alguns, acreditam que o homem teria passado mal quando estava no mar. No entanto, apesar de o resultado do exame que apura a causa da morte do turista ainda não ter saído, casos em que banhistas se afogaram e até mesmo perderam a vida em locais com pouca quantidade de água são mais comuns do que se imagina.

Na próxima terça-feira (21), começa a estação mais quente do ano e, no verão, os capixabas buscam por praias, cachoeiras, piscinas e lagoas. E, para que esses momentos de lazer não se tornem tragédias, o Aqui Notícias pegou algumas dicas de segurança com a Secretaria se Segurança do Estado do Espírito Santo (Sesp), confira.

Dicas para evitar acidentes em maré baixa ou alta

Obedeça a sinalização dos locais perigosos e evite acidentes.

Pergunte sempre ao Guarda Vidas sobre os locais apropriados para banho.

Entre no mar com cuidado e não vá para locais de maior profundidade e perigo.

Mantenha crianças sempre sob sua vista.

Permaneça longe de encostas e pedras.

Se você perceber alguém com dificuldades na água, mantenha a calma e chame imediatamente um Guarda-vidas.

Deixe objetos de valor em lugar realmente seguros.

Preserve a natureza! Coloque o lixo em sacos e jogue-o nos lugares certos, não destrua nada, para poder usufruir novamente.

Se pretende entrar no mar, cuidado com os excessos de comida e bebida, principalmente de bebidas alcoólicas, jamais caia na água com o estômago cheio.

Evite exageros e cuidados com o sol. O excesso de exposição traz danos à saúde. Use sempre protetor solar adequado, proteja-se com um guarda-sol, beba bastante líquido, de preferência água, e molhe-se no mar de vez em quando.

Não siga os que se dizem grandes nadadores, o mar já levou a vida de muitos deles.

Se houver necessidade de socorrer alguém, tenha sempre em mãos um material flutuante e grite por ajuda.

Pratique esportes nos horários e locais indicados.

Se você perceber que irá se afogar, ou se não estiver se sentindo bem, não se intimide e grite por socorro.

Para maior segurança, aprenda um método de respiração artificial. Reúna um grupo de amigos e peça orientação do Guarda-vidas.

Continua depois da publicidade Quando estiver nadando, não lute contra a correnteza. Nade no sentido diagonal. Evite permanecer na praia quando houver trovoadas.

