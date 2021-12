Aeroporto Raimundo de Andrade de Cachoeiro receberá nova pintura na pista

Por Redação - Redação 9

O aeroporto Raimundo de Andrade, localizado no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, terá as atividades aeroportuárias suspensas nos dias 11 e 12 de dezembro. Os pousos e decolagens serão interrompidos nesses dias para que a pista receba nova pintura, por meio de uma empresa contratada, para melhoria do ambiente.

A pista possui 1.200m x 30m, com balizamento noturno, sendo utilizada, principalmente, para transporte de equipes médicas e de órgãos para transplantes; oficiais do exército; empresários; representantes da classe política e artistas nacionais com shows na região. O local também já foi utilizado para realização de esportes de aventura.

Além da pintura, também já foram realizadas intervenções como poda de árvores, manutenção da cerca e roçagem, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente, Interior e Manutenção e Serviços.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, responsável pela administração do aeroporto, até outubro deste ano foram feitos 1.610 pousos e decolagens. Caso haja necessidade de pouso para transporte de emergência e transplante nesses dias, o serviço será paralisado para o atendimento.

