Acidente entre carretas deixa motorista ferido e trânsito lento em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson

Um acidente entre duas carretas, na manhã desta sexta-feira (3), deixou um motorista ferido, na Rodovia do Contorno, na BR 482, no trecho que liga Cachoeiro de Itapemirim ao trevo de Soturno, que dá acesso a ES 164. Um dos veículos levava um bloco de granito, que tombou no meio da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta que transportava a rocha seguia no sentido Vargem Alta e a outra, carregada com cimento, trafegava no sentido contrário, quando bateram. O motorista que levava o bloco de pedra foi socorrido e levado para um hospital particular da região, já o outro condutor não se feriu, mas estava abalado e preferiu não falar com a reportagem. No entanto, a PRF informou que ele alegou não se lembrar de como o acidente aconteceu.

As empresas responsáveis pelo transporte das cargas foram acionadas para providenciar a retirada dos veículos da rodovia, que segue em pare-siga. Policias rodoviários orientam que motoristas e motociclistas que forem passar pelo trecho redobrem a atenção, já que um dos veículos está atravessado na via e há destroços espalhados pelo asfalto.

Com informações, Natan Rodrigues

