Achado é ou não é roubado? PC investiga mulher que achou bolsa e devolveu sem o dinheiro em Venda Nova

A Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Venda Nova do Imigrante, recuperou diversos objetos que haviam sido perdidos por uma mulher de 36 anos, no dia 6 de dezembro deste ano. A mulher estava pilotando, quando uma sacola contendo seus documentos, aparelho celular, recibo do veículo e R$ 802 em dinheiro caiu da garupa de sua moto, que estava coberta por uma rede. Ela foi, então, avisada por uma pessoa que estava passando em um carro de que a sacola havia caído. No entanto, quando voltou, a sacola já não estava mais lá.

“No local, existem câmeras de videomonitoramento, que nos auxiliaram durante a investigação do caso. Após alguns dias, recebemos informações de que os pertences da vítima estariam em posse de uma mulher de 38 anos, moradora do município de Conceição do Castelo. Por isso, no dia 17 de dezembro, fomos com a vitima até o endereço da suspeita para tentar encontrá-la, porém, não a localizamos”, conta o titular da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Venda Nova do Imigrante, delegado Claudio Rodrigues Araújo.

Às 17 horas do mesmo dia, os policiais realizaram contato telefônico com a suspeita, que informou que estava na cidade de Vila Velha, mas que compareceria à delegacia em Venda Nova do Imigrante para entregar os objetos. Entretanto, a acusada não cumpriu o prometido. Ao ser contatada novamente pelos policiais, ela afirmou que que estava chegando à delegacia.

Pouco tempo depois, um jovem de 19 anos compareceu à delegacia com parte dos pertences da vítima. Todos os objetos estavam lá, menos o dinheiro. Quando questionado sobre a ausência da quantia, o jovem disse que não tinha informações sobre o dinheiro e sobre os pertences que ele estava entregando. Disse ainda que estava apenas fazendo um favor para a suspeita. Ele também não falou onde a mulher poderia ser encontrada. Os objetos encontrados foram devolvidos para a vítima e o caso segue sob investigação.

