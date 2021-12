Abono salarial: Tribunal alerta 78 prefeitos sobre proibição do benefício em 2021

Por Basílio Machado - Basílio Machado 13

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TC-ES), em virtude das notícias veiculadas na imprensa sobre a concessão de abonos salariais aos servidores públicos, alertou aos 78 prefeitos que não é possível a liberação desses benefícios até o fim de 2021. O duro recado aos prefeitos foi enviado por ofício e endereçado também aos presidentes das Câmaras Municipais, mas alcança ainda o governo do Estado.

A Corte de contas explicou aos gestores municipais que as vedações foram impostas pela Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. A proibição vale também para lei que for editada em 2021 para vigorar em 2022, ainda que adstrita a um indexador oficial da inflação.

Educação e Saúde

No documento, o TC-ES informou que apenas é possível a concessão do abono aos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício. A exceção foi permitida ao magistério por estar prevista na própria Constituição Federal.

Já em relação aos servidores da Saúde, O Tribunal ressaltou que é possível o pagamento de bonificação, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública.

O ofício enviado pelo Tribunal aos prefeitos foi assinado pelo secretário-geral de Controle Externo do TCE-ES, Donato Volkers Moutinho.

Confira abaixo os principais tópicos do documento:

– Até 31 de dezembro de 2021, a expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou de recomposição remuneratória a agentes públicos, a qualquer título, ainda que dentro do percentual da correção monetária acumulado em período anterior, viola a vedação legal contida no inciso I do art. 8º da LC 173/2020, é nulo de pleno direito e constitui crime contra as finanças públicas, tipificado no art. 359-D do Código Penal (Parecer em Consulta 3/2021. DOEL-TCEES 1/3/2021, n.º 1.810);

– Não é possível a edição de lei municipal e/ou estadual no ano de 2021, concedendo a revisão geral anual aos servidores, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal (CF), com vigência a partir do próximo ano, visto que essa proibição vale também para lei que for editada em 2021 para vigorar em 2022, ainda que adstrita a um indexador oficial da inflação (Parecer em Consulta 9/2021. DOEL-TCEES 17/5/2021, n.º 1.861);

– Eventual modificação legislativa do Plano de Cargos e Salários, que vise a reestruturação da carreira ou de cargo isolado, reposicionando-os em patamar remuneratório superior que implique em aumento da despesa, encontra-se impedida até 31 de dezembro de 2021, por violação ao disposto nos incisos I e III, do art. 8º, da LC 173/2020 (Parecer em Consulta 19/2021. DOEL-TCEES 19/7/2021, n.º 1.905);

– É possível o aumento de despesas com pessoal exclusivamente para contemplar os profissionais da educação básica em efetivo exercício, conforme prevê o artigo 212-A, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 108/2020, em razão do princípio da supremacia da norma constitucional (Parecer em Consulta 29/2021. DOEL-TCEES 27/9/2021, n.º 1952);

– A Administração poderá aplicar o IPCA, para preservação do poder aquisitivo, nas verbas que não se encontrem vedadas pelos incisos do art. 8º, LC 173/2020, incluindo-se, dentre as vedações, a revisão geral anual (Parecer em Consulta 34/2021. DOEL-TCEES 8/11/2021, n.º 1.979).

