452ª Festa da Penha será lançada nesta quarta (8)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 16

A 452ª edição da Festa da Penha acontece entre os dias 17 e 25 de abril do próximo ano, mas nesta quarta-feira (8), a partir das 9 horas, será lançada oficialmente para imprensa e patrocinadores, com apresentação de informações sobre tema, lema, logomarca, formato e outros detalhes da festa.

Desde agosto, as equipes já vêm se reunindo para preparar as homenagens à padroeira dos capixabas e a expectativa é que o evento seja cada vez mais presente em vários municípios do Estado. Outra preocupação da Comissão Organizadora da Festa da Penha tem sido unir forças à iniciativa privada para fomentar o comércio e os serviços durante os dias de evento.

Prestes a completar seu terceiro ano de realização durante a pandemia, a festa trabalha com alternativas conforme seja o mapa de risco da Covid-19 no período do evento. A intenção é levar a mensagem do Evangelho e do amor de Nossa Senhora das Alegrias ao maior número possível de pessoas, mas sempre respeitando as autoridades sanitárias para evitar risco aos devotos.

A Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. Ela é uma realização do Convento da Penha, Arquidiocese de Vitória e da Associação de Amigos do Convento da Penha.

