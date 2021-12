Bolsas da Ásia fecham em alta, com ganhos em Xangai; Tóquio não opera por feriado

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Os mercados acionários da Ásia tiveram pregão positivo nesta sexta-feira, 31, no encerramento de 2021, em pregões com menores volumes em negociação. Xangai esteve entre as praças que exibiram ganhos, enquanto Tóquio e Seul não operaram, por feriado prolongado de fim de ano no Japão e na Coreia do Sul.

Continua depois da publicidade

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,57%, em 3.639,78 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,52%, a 2.647,67 pontos. Em todo o ano de 2021, a Bolsa de Xangai registrou alta de 4,80% e Shenzhen, avanço de 8,6%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou ganho de 1,24%, a 23.397,67 pontos. Em 2021, o mercado acionário local sofreu recuo de 14,08%, pressionado pela fraqueza de ações do setor imobiliário, em meio ao risco de uma crise mais grave em empresas desse segmento na China. Tóquio, por sua vez, subiu 4,91% em todo este ano, enquanto Seul avançou 3,63%.

Advertisement

Sem abrir hoje por feriado em Taiwan, o índice Taiex registrou alta de 23,66% ao longo de todo o ano.

Continua depois da publicidade

Na Oceania, a Bolsa de Sydney teve pregão abreviado. O índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,92%, em 7.444,60 pontos. Em 2021, a praça australiana subiu 13,02%. Com informações da Dow Jones Newswires.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].