Tsitsipas comenta ausência de Djokovic na ATP Cup: 'Maioria respeita a decisão'

Um dia depois de a organização da ATP Cup anunciar que o sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, não disputará a competição, a notícia repercutiu bastante durante o dia de entrevistas coletivas em Sydney. Um dos jogadores que comentaram sobre o assunto nesta quinta-feira foi o grego Stefanos Tsitsipas, quarto colocado no ranking.

“Não posso falar por ele. Mas se ele acha que não está pronto para jogar aqui por qualquer motivo, a escolha é dele. Acho que a maioria dos jogadores respeita a escolha dele”, disse Tsitsipas. “Ele tem liberdade de escolha. O que posso dizer? Acho que a ATP Cup vai perder um grande jogador este ano e também os muitos torcedores sérvios, que vieram no ano passado. Isso é tudo o que posso dizer”.

A ausência de Djokovic acontece em meio à indefinição sobre a participação do sérvio no Aberto da Austrália, que começa em 17 de janeiro em Melbourne. As autoridades do estado de Victoria, onde é realizado o primeiro Grand Slam do ano, exigem o comprovante de vacinação para todos participantes ou uma justificativa médica para os não-vacinados. Apesar de ATP informar que 95% do Top 100 já está imunizado, Djokovic não revelou publicamente se está vacinado ou não.

“Regras são regras. Elas são estabelecidas por um determinado propósito e razão. Portanto, existem certos parâmetros que devem ser seguidos para que as coisas aconteçam. Portanto, se alguns jogadores decidirem não seguir as regras, a escolha é deles”, afirmou Tsitsipas. “Eu não diria quem está certo ou errado aqui. Mas eu estava realmente ansioso para vir para a Austrália, e sigo o que for necessário para eu vir. Estou super feliz por jogar aqui. O verão australiano é uma das minhas partes favoritas da temporada e adoro estar aqui. Seja em Sydney ou em Brisbane ou Melbourne, o ambiente é ótimo”.

A equipe da Grécia na ATP Cup também conta com Michail Pervolarakis, Petros Tsitsipas, Marcos Kalovelonis e Aristóteles Thanos. O capitão é Apostolos Tsitsipas, pai de Stefanos. Os gregos estão no Grupo D ao lado de Polônia, Argentina e Geórgia. Eles estreiam neste sábado contra os poloneses.

“Confio na minha equipe e acho que podemos definir alguns confrontos em duas partidas, não ter que definir nas duplas”, comentou o número 4 do mundo. “Para nós, estar na ATP Cup significa muito, porque podemos jogar contra esses países que não costumamos enfrentar na Copa Davis”.

“Na Grécia, somos conhecidos por nos destacarmos em esportes coletivos, como futebol e basquete. Isso está na nossa natureza. Adoramos participar de competições por equipes e é aí que deixamos o melhor de nós mesmos em quadra. Acho que temos uma equipe de jogadores jovens que simplesmente estamos com mais fome do que qualquer outro país”, completou Tsitsipas.

