Salah perde pênalti e Leicester surpreende o Liverpool pelo Campeonato Inglês

O limitado time do Leicester, repleto de desfalques, surpreendeu, nesta terça-feira, ao parar o melhor ataque do Campeonato Inglês, e vencer o Liverpool, por 1 a 0, em seu estádio. Com o resultado, os anfitriões alcançaram os 25 pontos, na nona colocação, enquanto a equipe da cidade dos Beatles estacionou nos 41 pontos, ao lado do Chelsea e seis atrás do líder Manchester City.

O domínio do Liverpool no primeiro tempo não foi transformado em gols pela falta de precisão de seus jogadores e também pela boa atuação do goleiro Schmeichel, autor de pelo menos três belas defesas, inclusive uma na cobrança de pênalti de Salah, aos 16 minutos. O atacante egípcio ainda teve a oportunidade no rebote, mas, de cabeça, acertou o travessão.

Com dificuldades para furar o bloqueio do Leicester, o Liverpool levou perigo nos rebotes, principalmente com o capitão Henderson, que por três vezes teve a oportunidade de finalizar, mas não teve sucesso. Um dos destaques foi o lateral-esquerdo Tsimikas, bastante acionado no ataque.

Já os donos da casa mostraram receio em buscar os contra-ataques até os 28 minutos, quando Vardy foi travado por Van Dijk. O mesmo atacante do Leicester fez bela tabela com Castagne, aos 34 minutos, mas acertou a zaga.

O placar de 0 a 0 não mostrou o que foi o primeiro tempo, que somou 16 finalizações e muita movimentação por parte das duas equipes.

O segundo tempo teve o mesmo panorama, com o Liverpool tendo a mesma dificuldade para perfurar o ‘paredão’ do Leicester. Aos nove minutos, em troca de passes rápida, Mané surgiu livre, mas mandou para fora.

Depois de perder tantas chances, o Liverpool foi castigado, aos 14 minutos, com Lookman, que só estava três minutos em campo, ao substituir Iheanacho. Ele apareceu rápido na área e bateu na saída de Alisson.

O gol desestabilizou o Liverpool. O técnico Juergen Klopp colocou Firmino em campo, mas a equipe piorou sua produção ofensiva. Van Dijk tentou decidir, mas Schmeichel não permitiu, aos 40 minutos. No desespero, aos 49, Alisson foi para a área em um escanteio, mas nada deu certo para o time de Liverpool.

Outros resultados: Crystal Palace 3 x 0 Norwich City, Southampton 1 x 1 Tottenham Hotspur e Watford 1 x 4 West Ham.

