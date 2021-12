São Paulo e prefeitura assinam concessão da área do CT da Barra Funda por 40 anos

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Em evento com a presença do prefeito Ricardo Nunes, o São Paulo acertou nesta terça-feira a concessão do uso do CT da Barra Funda por 40 anos. O acordo foi oficializado com a assinatura da escritura de ratificação da concessão pelo presidente do clube, Julio Casares.

Continua depois da publicidade

A reunião entre o prefeito e o mandatário do clube formalizou os primeiros 40 anos de concessão da área, que se encerra em janeiro de 2023. Pelo acordo, o São Paulo se compromete a entregar duas creches em locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação, nos bairros de São Mateus e Grajaú, como contrapartida.

Em janeiro de 2023, a concessão será ampliada por até 40 anos, sendo 20 anos prorrogáveis por outros 20 anos, com novas contrapartidas a serem discutidas pelas partes.

Advertisement

“O São Paulo assume neste ato a construção de duas creches, o que nos dá muita alegria. Como instituição, é muito importante ver os movimentos sociais da cidade que têm direcionamento e foco junto às comunidades. Temos o benefício do comodato, mas também daremos uma contrapartida importante para a sociedade paulistana”, disse Julio Casares.

Continua depois da publicidade

O prefeito Ricardo Nunes também celebrou o acordo. “Assinamos o termo que amplia a concessão de uso da área, por 20 anos renováveis por mais 20 anos. Portanto, esse espaço importante onde o São Paulo desenvolve suas atividades vai poder ser utilizado, e bem utilizado, por mais 40 anos. O São Paulo fará a construção de duas creches, em uma ação social muito importante. Estamos felizes pela parceria, fortalecendo os laços entre Prefeitura e clube”, afirmou.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].