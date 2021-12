Ibovespa oscila entre pequenas altas e baixas, mas mantém os 105 mil pontos

Por Estadão - Estadão 3

O Ibovespa tem comportamento instável logo após a abertura nesta terça-feira, oscilando entre pequenas altas e baixas. O índice, contudo, mantém o patamar dos 105 mil pontos.

Se de um lado o rali externo pressiona por uma alta, por outro, os impactos da variante Ômicron e os investidores de olho nos riscos fiscais e digerindo melhor os dados de desemprego divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa manhã, por aqui, pressionam o índice.

De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,1% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

Ainda que o indicador de desemprego tenha ficado melhor do que o esperado pelo mercado, o economista Bruno Imaizumi, da consultoria LCA, aponta que a recuperação ocorre com vagas mais precárias e renda menor, próximas das mínimas históricas.

Em dia de baixa liquidez, os sinais trocados conferem a volatilidade que impera no Ibovespa.

Às 10h19, o índice tinha queda de 0,02%, aos 105.529,06 pontos.

Bárbara Nascimento

Estadao Conteudo

