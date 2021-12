População desempregada se aproxima de 13 milhões de pessoas no trimestre até outubro

Por Estadão - Estadão 17

O País ainda tinha 12,906 milhões de pessoas desempregadas no trimestre encerrado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de desemprego passou de 13,7% no trimestre encerrado em julho para 12,1% no trimestre terminado em outubro.

O total de desocupados diminuiu 10,4% em relação a julho, 1,501 milhão de pessoas a menos em busca de uma vaga. Em relação a outubro de 2020, o número de desempregados caiu 11,3%, 1,652 milhão de pessoas a menos procurando trabalho.

A população ocupada somou 93,958 milhões de pessoas, 3,292 milhões trabalhadores a mais em um trimestre. Em relação a um ano antes, 8,674 milhões de pessoas encontraram uma ocupação.

A população inativa somou 65,155 milhões de pessoas no trimestre encerrado em outubro, 1,392 milhão a menos que no trimestre anterior. Em relação ao mesmo período de 2020, a população inativa recuou em 5,410 milhões de pessoas.

O nível da ocupação – porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – subiu de 50,0% no trimestre encerrado em outubro de 2020 para 54,6% no trimestre até outubro de 2021. No trimestre terminado em julho, o nível da ocupação era de 52,8%.

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

