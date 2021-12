Manchester United só empata com o Newcastle pelo Campeonato Inglês

Por Estadão - Estadão 12

Em partida isolada do Campeonato Inglês, nesta segunda-feira, Newcastle e Manchester United empataram por 1 a 1, no St. James Park. O resultado não foi bom para os times na classificação. Os anfitriões, que fazem a pior campanha da história, somam apenas 11 pontos, na penúltima colocação, enquanto o United é o sétimo, com 28 pontos.

O primeiro tempo foi marcado pelo péssimo futebol apresentado pelo Manchester United, que deixou Cristiano Ronaldo visivelmente bravo. Varane, que voltou após lesão, esteve em outra rotação, enquanto Fred não repetiu seu bom trabalho de distribuição de bola. Bruno Fernandes praticamente não participou da pertida. Com isso, o time visitante só foi incomodar a pior defesa do campeonato aos 40 minutos, mas Dubravka demonstrou coragem para sair do gol.

O Newcastle aproveitou o nervosismo do adversário para aumentar a pressão na marcação e forçar rapidez nos contra-ataques. Logo aos seis minutos, Saint-Maximin, em jogada individual, acertou um belo chute para abrir o placar. Aos 22, os anfitriões poderiam ter ampliado com Shelvey, mas De Gea fez defesa sensacional. Wilson até marcou o segundo gol, mas estava em posição de impedimento.

Um dos destaques do Newcastle na primeira etapa foi o atacante brasileiro Joelinton, que atuou fora de posição como volante, mas não economizou esforços para ajudar na marcação, o que lhe valeu aplausos ao final dos primeiros 45 minutos.

Na volta do intervalo, o técnico interino Ralf Rangnick colocou o United no ataque com a entrada de Cavani e Sancho. Mas foi o Newcastle que quase mexeu de novo no placar com Saint-Maximin, ao finalizar na pequena área em cima de De Gea. O United respondeu no minuto seguinte com Rashford, obrigando Dubravka a fazer bela defesa.

Aos nove minutos, o United finalmente organizou uma boa jogada. Bruno Fernandes lançou Sancho na direita e o cruzamento foi para Cavani, que bateu torto na bola. E a ofensividade do United ficou por aí. O Newcastle passou a dominar a partida, com Saint-Maximin e Murphy levando muito perigo ao gol de De Gea.

O clima ficou tenso e quatro cartões amarelos foram distribuídos pelo árbitro em quatro minutos. Em um lance inesperado, Bruno Fernandes fez ótimo lançamento para Dalot, que cruzou para Cavani. O uruguaio chutou mal duas vezes, mas ainda assim obteve o empate, aos 25 minutos.

O empate no placar animou as equipes que foram em busca da vitória. Cavani teve oportunidade de virar e Almiron só não marcou para o Newcastle porque De Gea fez um milagre.

