Com elenco mais velho, Corinthians empresta jovens para ganharem experiência

Mesmo com elenco cheio de novas peças, a diretoria do Corinthians aposta na experiência para fazer de 2022 uma temporada melhor que 2021. Se o time será liderado por medalhões e quase veteranos, como Renato Augusto, Willian e Fagner, o grupo mais jovem perdeu espaço e vem ganhando oportunidades em clubes menores.

É o caso do zagueiro Léo Santos e do volante Matheus Jesus, ambos emprestados para a Ponte Preta. O lateral Matheus Alexandre, que estava no Coritiba, teve seu vínculo encerrado com a equipe paranaense. Mas, sem espaço no Corinthians, viu o time paulista aceitar o pedido de renovação com o Coritiba.

No discurso, os jovens atletas vão ganhar rodagem e experiência. E poderão reforçar o time do Corinthians se se destacarem em seus novos clubes. Ou em caso de necessidade, se a equipe paulista sofrer baixas inesperadas, por exemplo.

A lista de jovens corintianos em outros clubes deve ser ampliada nos próximos dias, com a formalização dos empréstimos do meia Vitinho ao Vasco e do meia-atacante Marquinhos, para o Cuiabá. Já o atacante Janderson, que estava emprestado ao Atlético-GO, deve seguir longe do CT Joaquim Grava. Alvo de interesse do América-MG, deve ser cedido desta vez ao Grêmio.

O que há em comum em todos os casos é a falta de espaço no elenco principal do Corinthians. Trata-se de uma opção da comissão técnica liderada por Sylvinho, preocupado com o nível de experiência do seu elenco. Além de apoiar a chegada de reforços mais velhos, como Renato Augusto, Giuliano e Paulinho, ele dá sinais de que quer manter este eixo de veteranos para as próximas temporadas.

Não por acaso o clube negocia possíveis renovações de contrato com o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner, indo na contramão dos principais rivais. Palmeiras, Santos e São Paulo deram maior abertura aos jovens da base nos últimos anos. Com jogadores menos experientes entre os titulares, o Palmeiras buscou o bicampeonato da Copa Libertadores.

FAZER CAIXA – Outros jovens jogadores podem acabar deixando o clube para fazer caixa e reduzir as dívidas do Corinthians. Para 2021, a meta é levantar R$ 95 milhões com a venda de atletas. Mas o time negociou apenas o meia Araos ao Necaxa, do México, por R$ 5,6 milhões. Para 2022, a meta é semelhante: alcançar quase R$ 100 milhões com a transferência de jogadores.

Para ao menos tentar se aproximar deste valor, a diretoria poderá negocias jovens atletas como o lateral Lucas Piton, o zagueiro João Vitor e o meia Gabriel Pereira, mais conhecido como GP. Roger Guedes, alvo de sondagens por parte de clubes estrangeiros em 2021, também poderia ajudar a atingir a meta.

Por outro lado, a direção do Corinthians busca reforçar seu elenco com mais jogadores experientes, de preferência sem custos. O atacante Diego Costa é um caso deste. Se não permanecer no Atlético-MG para 2022, deve se tornar alvo do time paulista.

