Bolsonaro diz que bandeiras da conta de luz vão cair com aumento das chuvas

Sem precisar uma data, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 23, que as bandeiras da conta de luz vão cair com o aumento das chuvas pelo País. “A chuva está nos garantindo: não sei quando, mas essa bandeira vai começar a cair”, declarou o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais.

De acordo com Bolsonaro, trata-se da mesma lógica que teria sido utilizada por ele ao antecipar a queda no preço dos combustíveis. A declaração de Bolsonaro de que a Petrobras iria reduzir o valor da gasolina e do gás com a redução do valor do barril de petróleo no exterior, o que posteriormente se confirmou, levantou dúvidas sobre a possibilidade de o chefe do Executivo ter acesso a informações privilegiadas. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) chegou a abrir um processo para investigar a estatal.

Ao lado do deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) e pré-candidato ao governo goiano, o presidente ainda afirmou que vai assinar amanhã a homologação do regime de recuperação fiscal de Goiás.

Também presente na transmissão ao vivo, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que o banco público vai encerrar as operações da Caixa Par no próximo dia 29 após “muitos problemas” e suspeitas de corrupção. A Caixa Par é uma subsidiária que atua no ramo de participações societárias de longo prazo.

