São Paulo renova contrato com Arboleda e Casares comemora: 'Garra e disciplina'

O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de vínculo com o zagueiro Arboleda. O equatoriano firmou novo contrato que durará até 2024. Apesar de negociações turbulentas e marcadas pela falta de sintonia entre os agentes do jogador, a equipe do Morumbi conseguiu manter uma das principais peças do seu sistema defensivo.

Em seu perfil em uma rede social, o presidente Julio Casares revelou o acordo e teceu diversos elogios ao zagueiro são-paulino. Segundo o mandatário tricolor, Arboleda é um dos melhores jogadores do mundo e um exemplo de dedicação, disciplina e técnica no elenco do clube.

“É com muita alegria e satisfação que comunicamos a renovação do contrato desse zagueiro, que é um melhores atletas do futebol mundial. Arboleda continua no São Paulo por mais três anos. Ele é um símbolo de garra, de vontade, dedicação, disciplina e técnica e continua conosco para que o São Paulo volte, a partir de 2022, a se tornar protagonista”, afirmou Casares.

Arboleda também mandou seu recado para a torcida do São Paulo e disse estar muito alegre por permanecer no clube e poder trabalhar mais uma temporada em busca de novos títulos e conquistas.

“Quero mandar um salve para todos os torcedores são-paulinos e falar para eles que renovei (o contrato). Estou muito feliz e contente”, afirmou o zagueiro equatoriano em vídeo publicado nas redes sociais.

Para 2022, o São Paulo planeja estender uma reformulação em seu elenco. Sob o comando de Rogério Ceni e a direção de Muricy Ramalho, a equipe do Morumbi quer esquecer o mau desempenho no último Brasileirão e focar em se reestabelecer como uma das potências do futebol brasileiro na disputa de títulos.

