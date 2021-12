Alok lança música inspirada em 'Round 6' e encontra ator da série na Coreia

Por Estadão - Estadão 5

Alok está em viagem a Coreia do Sul nessa reta final de 2021 e foi uma das atrações principais do programa The King of Poong-Ryu, do canal JBTC. Ele participou ao vivo do reality show.

“O primeiro contato que tive com a Coreia do Sul foi com ‘Gangnam Style’, do Psy, que fez um sucesso gigante no Brasil. E depois com o K-pop crescendo pelo mundo e fui me interessando cada vez mais por esse movimento”, disse o músico.

Alok também conheceu o ator Park Hae-soo, um dos protagonistas da série Round 6, e publicou uma foto do encontro no Instagram .

“Putz, peguei o guarda-chuva. Deu ruim (risos)”, brincou Alok ao postar as imagens com um biscoito de uma das gincanas do seriado.

O brasileiro lançou, na sexta-feira, 17, a música Squid Game (Let’s Play), inspirada na série de sucesso da Netflix. E ela está disponível no Youtube .

