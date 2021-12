Paris Saint-Germain joga mal, só empata com o Lorient e tem Sergio Ramos expulso

Por Estadão - Estadão 10

O Paris Saint-Germain só empatou, por 1 a 1, com o fraco Lorient, fora de casa, nesta quarta-feira, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o time de Neymar, que permanece afastado por causa de lesão, alcançou os 46 pontos, contra 33 do Nice, segundo colocado. Já o Lorient, com 16, é apenas o 19º e penúltimo colocado.

Apesar de lutar contra o rebaixamento, o Lorient demonstrou coragem ao encarar de frente o poderoso PSG, forçando o goleiro Navas a fazer pelo menos duas belas defesas no início da partida.

Com Messi pouco inspirado, apesar da bola na trave, e Di Maria displicente, ao perder duas enormes possibilidades, o PSG viu o adversário abrir o placar, aos 40 minutos, com Monconduit, ao acertar uma bomba de fora da área.

Na etapa final, o PSG passou o maior tempo com a posse de bola e pressionou em busca do empate, mas viu o experiente zagueiro Sergio Ramos receber o segundo cartão amarelo e ser expulso, aos 40 minutos.

Quando tudo parecia perdido, Icardi surgiu na área adversária para testar firme e garantir pelo menos um ponto para o líder da competição.

Outras oito partidas foram disputadas: Bordeaux 2 x 3 Lille, Lyon 1 x 1 Metz, Olympique de Marselha 1 x 1 Reims, Monaco 2 x 1 Rennes, Montpellier 4 x 1 Angers, Nice 2 x 1 Lens, Saint-Étienne 0 x 1 Nantes e Troyes 1 x 1 Brest.

