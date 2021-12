Cidade de SP recebe do Butantan 1 milhão de doses da vacina contra a gripe H1N1

Por Estadão - Estadão 4

A capital paulista irá receber 1 milhão de doses da vacina contra a gripe H1N1 do Instituto Butantan. O primeiro lote com 400 mil imunizações será entregue nesta quinta-feira, 23. Com isso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) espera iniciar a vacinação no dia seguinte, sexta-feira, 24. As 469 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) irão funcionar das 7h às 19h.

As doses serão destinadas às pessoas que ainda não se vacinaram em 2021. Gestantes, puérperas, lactantes, idosos acima de 60 anos e crianças de 6 meses a 5 anos completos fazem parte do grupo prioritário. Assim que chegar nova remessa das doses, a SMS fará nova divulgação sobre os públicos-alvos.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o Instituto Butantan atendeu a um pedido da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da SMS, que “enviou ofício solicitando doses adicionais da vacina contra a gripe, na tentativa de amenizar o quadro preocupante de aumento no número de casos de pacientes com sintomas respiratórios, nos últimos dias”, disse em nota.

Em novembro de 2021, a SMS registrou um total de 111.949 atendimentos de pessoas com sintomas gripais, sendo 56.220 suspeitos de covid-19. Neste mês, até terça-feira, 20, a pasta registrou um total de 170.259 pessoas com quadro respiratório, sendo 79.482 suspeitos de covid-19.

Na semana passada, a SMS, por meio da Covisa, fez o mesmo pedido ao Ministério da Saúde. Neste ano, 4,5 milhões de pessoas foram imunizadas contra a gripe H1N1 na cidade de São Paulo.

