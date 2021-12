Bolsonaro sanciona lei que libera R$ 300 milhões para Auxílio Gás em 2021

Por Estadão - Estadão 6

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou nesta quarta, 22, o projeto de lei que destina R$ 300 milhões em crédito especial ao Ministério da Cidadania para a viabilização do Auxílio Gás em dezembro de 2021, informou a secretaria-geral da Presidência.

A partir de 2022, os recursos do programa já constam no orçamento. A peça aprovada pelo Congresso Nacional nesta terça, 21, prevê a destinação de R$ 1,9 bilhão ao benefício no próximo ano.

O Auxílio Gás será concedido a cada dois meses e corresponde a uma parcela de no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos do gás de cozinha.

Nas contas do Palácio do Planalto, o programa vai beneficiar ao menos cinco milhões de famílias de baixa renda. A intenção do governo é expandir a lista de beneficiários gradualmente no ano que vem.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

