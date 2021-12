São Paulo empresta Orejuela e Bruno Alves ao Grêmio e fica perto de ter Alisson

Por Estadão - Estadão 4

Rogério Ceni ganhou carta branca para reorganizar o elenco do São Paulo e dois jogadores fora dos planos do treinador foram emprestados nesta terça-feira para o Grêmio: o lateral-direito Orejuela e o zagueiro Bruno Alves. O meia Alisson, que acertou a rescisão com os gaúchos, ficou perto do Morumbi.

Quando chegou ao São Paulo, Ceni tinha intenção de investir no futebol de Orejuela, com quem trabalhou no Cruzeiro. O lateral, contudo, não agradou e perdeu a chance, voltando à reserva e agora acabou fora dos planos.

Com vínculo com o São Paulo até 2024, Orejuela terá 50% dos salários pagos pelo clube paulista. Os gaúchos arcam com os outros 50%.

Já Bruno Alves pouco atuou sob o comando do treinador e terá mais chances no Sul. Mesmo assim, também permanece ligado ao clube do Morumbi. O defensor tem contrato até dezembro de 2023 e será pago integralmente pela equipe de Vagner Mancini.

Dois foram para o Grêmio, Rafinha veio e pode se reencontrar com o companheiro Alisson na capital paulista. O meia entrou em rota de colisão com a torcida na reta final do Brasileirão e pediu para deixar o clube gaúcho. Nesta terça-feira, as partes se acertaram e ele ficou livre para ser comandado por Rogério Ceni.

