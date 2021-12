Consórcio de imprensa: Brasil registra 86 mortes por covid em 24h

Por Estadão - Estadão 12

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 86 mortes em decorrência da covid-19. Os números são do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Das 27 unidades da federação, 21 informaram dados hoje.

A média móvel semanal de mortes, usada para suavizar as baixas notificações de fins de semana e feriados, ficou em 124, a mais baixa desde 14 de abril de 2020. Já a média de casos foi de 3.320, a menor desde 25 de abril do ano passado.

O total acumulado de mortes é de 617.905 e de casos, 22.217.540, sendo 3.844 nas últimas 24 horas.

Os dados diários são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.

O balanço de óbitos e de casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

