Ajuste técnico externo permite alta do Ibovespa, mas Orçamento impõe cautela

Por Estadão

Recuperação parcial das bolsas internacionais e do petróleo nesta manhã estimulam alta do Ibovespa, após fechar em baixa de 2,03% ontem, aos 105.019,78 pontos, depois de testar o nível dos 104 mil pontos durante o pregão. As incertezas do dia anterior, principalmente ligadas aos efeitos da variante Ômicron de coronavírus sobre o crescimento mundial, ainda permanecem. No entanto, em dia de agenda esvaziada lá fora os mercados dão uma pausa.

No Brasil, a lista de indicadores também é escassa – há apenas a divulgação da arrecadação federal de novembro, que pode desacelerar da leitura de outubro, atrapalhando a expectativa de alta do Ibovespa, bem como o desenrolar do Orçamento de 2022, esperado para ser votado nesta terça-feira.

A tendência é recuperar parte da queda da véspera, com investidores aproveitando algumas ações que estariam baratas, bem como o próprio índice, avalia André Rolha, líder de Renda Fixa e Produtos de Câmbio da Venice Investimentos. “By de DIP indicativo de boa oportunidade de compra. O mercado não enxergava o fundo do poço em relação a alguns ativos, mas parece que agora sim”, diz.

Ontem, houve queda generalizada das bolsas externas e o Ibovespa também acompanhou. “Os mercados internacionais nos últimos dois meses têm operado sem uma direção definida, principalmente as bolsas”, recorda o economista-chefe do BV, Roberto Padovani. Em análise matinal a clientes e à imprensa, cita que o motivo desse comportamento são preocupações com o crescimento global, na esteira de dúvidas com a pandemia de covid-19, em um um contexto de liquidez reduzida. Hoje, portanto, “temos uma correção técnica depois do sell-off liquidação de ontem”.

Números recentes continuam a mostrar que a nova variante está se espalhando rapidamente, sendo responsável por mais de 70% dos novos casos nos EUA, menciona em nota Lucas Collazo, especialista em investimentos da Rico. “Apesar da disparada de novos casos, as mortes continuam baixas, o que traz a expectativas de que a variante leve a uma versão mais branda da doença.”

Além da valorização superior a 1,5% do petróleo no exterior, o minério de ferrou fechou em alta de 2,59% no porto chinês de Qingdao, a US$ 126,71 a tonelada. As ações da Petrobras e da Vale reagiam em alta em torno de 1,5%.

“Abertura de diálogo entre o presidente Joe Biden e o senador democrata Joe Manchin sobre apoio à agenda do governo também colabora para o retorno do apetite por risco, ao sinalizar que a agenda econômica do presidente ainda pode ser salva”, descreve em nota a MCM Consultores.

O noticiário corporativo reforça a valorização por aqui, de forma a fazer com que o índice intensifique a alta mensal, que até o momento está em 3,81%, ainda aquém do visto no mesmo período de 2020 (alta de 6,36% no mês).

A Embraer, por exemplo, informa que a Eve, empresa de mobilidade aérea urbana, firmou um acordo definitivo de combinação de negócios com a Zanite Acquisition Corp., empresa de aquisição de propósito específico focada no setor de aviação. As ações da Embraer disparavam em torno de 15%.

Já a Gol comunica que foi deferido pela B3 o pedido de admissão à negociação das ações ordinárias de emissão da companhia no segmento denominado “Nível 2 de Governança Corporativa”. Gol subia 1,78% e Azul, 1,75%, enquanto CVC tinha elevação de 0,87%, após recuo da véspera na esteira da suspensão temporária das atividades da aérea Itapemirim.

A Petrobras, por sua vez, assinou com a Ubuntu Engenharia e Serviços contrato para a venda da totalidade de sua participação na concessão PAR-T-198_R12, localizado em terra, na Bacia do Paraná, por US$ 31 mil.

Às 10h32, o Ibovespa subia 0,62%, aos 105.670,12 pontos, ante máxima diária aos 105.905,69 pontos (alta de 0,84%).

Maria Regina Silva

Estadao Conteudo

