Presidente do Fluminense confirma Willian e revela propostas por Cano e Goulart

Abel Braga chegou ao Fluminense prometendo um time ofensivo e sempre buscando o ataque. O setor, por sinal, pode ser totalmente reformulado para 2022. Em Live na TV Flu nesta segunda-feira, o presidente Mário Bittencourt confirmou a contratação de Willian Bigode, ex-Palmeiras, e revelou que aguarda respostas de Ricardo Goulart e Cano ainda esta semana.

“Não sei se pode ser considerado uma novidade (Abel já tinha anunciado o acordo), mas amanhã chega o (Willian) Bigode. Ele chega para os exames e depois apresentamos”, afirmou o dirigente. “Essa era uma novidade que eu queria falar aqui na live. Possivelmente ele já veste nossa camisa e assina contrato. Ele chega por volta das 9 horas, faz os exames para possivelmente apresentarmos como reforço. Serão dois anos de contrato. É um jogador desejado pelo há muito tempo pelo Fluminense.”

Questionado sobre Ricardo Goulart e Cano, o dirigente tricolor não se esquivou e admitiu que ambos estão com propostas em mão. A ideia do Fluminense é fechar com os reforços pedidos por Abel Braga antes da virada do ano. Pineida, lateral-esquerdo do Barcelona de Guayaquil também está fechado.

“Fizemos uma proposta oficial. Ele (Goulart) está fazendo uma viagem com a família e ficou de até amanhã, terça-feira, nos dar uma resposta sobre o que enviamos ou nos dar uma contraproposta. A proposta está na mesa”, enfatizou Bittencourt. “Também temos proposta pelo Cano, devemos ter uma reunião definitiva amanhã para seguir ou não.”

Já a chegada do lateral-direito Rodinei foi descartada após a alta pedida do Flamengo, que só aceita negociar o jogador em definitivo. “Foi um pedido do Abel Braga, que trabalhou com ele no Inter. Tínhamos a ideia de ele vir por empréstimo, mas o Flamengo tem outras propostas e pretende negociar o jogador com valores. São valores que não temos condições nesse momento.”

Com a reforma do gramado do Maracanã, alguns jogos do Fluminense devem ser realizados em São Januário ou mesmo fora do Rio (Segunda fase da Libertadores e Campeonato Carioca).

“Estamos tentando viabilizar jogar no mínimo dois jogos em praças distantes. A tendência é que seja Brasília e Espírito Santo. Parece que o Flamengo vai mandar o Fla-Flu em Brasília, então faríamos o jogo contra o Botafogo, na rodada seguinte, lá também. E o contra a Portuguesa, em Cariacica”, anunciou Bittencourt. Contra o colombiano pela segunda fase da Libertadores deve acontecer em São Januário.

