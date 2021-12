Luísa Sonza faz apresentação surpresa na avenida Paulista

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Luísa Sonza literalmente parou a avenida Paulista. A cantora, de 23 anos, apareceu de surpresa em frente ao Masp, um dos cartões postais de São Paulo, no domingo, 19. Acompanhada de dez bailarinos, a artista interpretou diversos sucessos da carreira e juntou muita gente para conferir.

Continua depois da publicidade

Um dos destaques da apresentação foi Anaconda, hit lançado em parceria com Mariah Angeliq, em 8 de dezembro, nas principais plataformas digitais. A canção faz parte do álbum Doce 22.

No Instagram, Luísa Sonza comemorou a performance surpresa. “Anaconda na Paulista: Deu tudo certo”, escreveu na legenda das imagens que publicou na rede social.

Advertisement

O vídeo pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/reel/CXrWz15jfcA/?utm_source=ig_embed&ig_rid=55943dab-60a1-48ab-95b4-0ee11e00af59

Continua depois da publicidade

No sábado, 18, Luísa Sonza participou de uma live com Caetano Veloso e Alcione para arrecadar dinheiro para ajudar afetados pela pandemia e pelas enchentes na região da Bahia e Minas Gerais.

A transmissão, que pode ser conferida no seguinte endereço na internet ( https://www.youtube.com/watch?v=Ucg2cEPuoLE ), foi feita no canal da cantora no YouTube, da Mastercard Brasil e teve exibição simultaneamente no canal Multishow.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].