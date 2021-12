Pelé parabeniza Ronaldo por compra do Cruzeiro: 'Torcendo por você, como sempre'

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A notícia da compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno, revelada no último sábado, repercutiu muito no mundo esportivo. Nesta segunda-feira, até mesmo o Rei Pelé fez questão de parabenizar o ex-jogador e agora empresário pelo negócio, estimado em R$ 400 milhões por 90% das ações do clube mineiro.

Continua depois da publicidade

Em mensagem publicada em um post de Ronaldo sobre o desfecho da negociação, o Rei do Futebol fez questão de mostrar a sua torcida pelo sucesso do agora acionista majoritário do Cruzeiro, clube onde começou a carreira profissional no início dos anos 1990. “Parabéns e boa sorte nessa nova jornada, meu amigo. Estarei torcendo por você, como sempre”, escreveu Pelé.

No último domingo, Ronaldo Fenômeno publicou uma carta aberta ao time que o revelou e afirmou que estar começando um novo capítulo no clube: “Volto porque acredito na volta do Cruzeiro! Volto pra ser parte da mudança do futebol brasileiro”, escreveu.

Advertisement

O ex-jogador também recebeu mensagens de cantores, artistas e outros atletas (até mesmo jogadores do rival Atlético-MG, como o lateral-direito Mariano e o centroavante Diego Costa) e ex-esportistas. Um deles, um ídolo da história celeste: o meia Alex.

Continua depois da publicidade

“Boa sorte cabeça! Cruzeiro é gigante e, com a lealdade citada em seu texto de milhões de torcedores mais a gestão esperada e necessitada hoje em dia, retornará ao seu devido lugar. Parabéns pelo momento e muitíssima sorte em tudo. Muita luz ao clube e a você e sua família”, disse.

O ex-lateral-direito Juliano Belletti, torcedor do time mineiro, postou homenagens a Ronaldo: “Bem vindo de volta, Nazario”, escreveu.

No Cruzeiro, Ronaldo prometeu investimento de R$ 400 milhões no futebol do clube ao longo dos próximos anos. Ele também será solidário à dívida do clube mineiro, que está na casa de R$ 1 bilhão.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].