Brasil tem 66,29% da população com vacinação completa contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo (19) a 160.442.944, o equivalente a 75,21% da população total. Nas últimas 24 horas, 4,8 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Ao todo, 17 Estados não divulgaram o avanço da imunização no período.

Entre os mais de 160 milhões de vacinados, 141,4 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 66,29% da população total. Nas últimas 24 horas, 14,8 mil pessoas receberam a segunda dose e outras 39 receberam o imunizante de aplicação única.

Neste domingo, 30,6 mil pessoas receberam a dose de reforço. Ao todo, 22,7 milhões de brasileiros já foram “revacinados”. Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 48,4 mil doses nas últimas 24 horas.

Os Estados que não divulgaram os registros de vacinação neste sábado são: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

São Paulo tem 81,93% da população total vacinada ao menos com uma dose contra o coronavírus, e 77,85% com o esquema vacinal completo (duas doses ou aplicação única), o mais avançado do País. Os outro quatro Estados com a maior proporção de habitantes totalmente imunizados são: Mato Grosso do Sul (71,56%), Minas Gerais (70,15%), Rio Grande do Sul (69,74%) e Santa Catarina (69,42%).

