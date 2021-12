EUA: senador democrata diz que não votará a favor do pacote econômico de Biden

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O senador Joe Manchin disse que não poderia apoiar o pacote de gastos de US$ 2,2 trilhões em educação, saúde e contra mudanças climáticas do presidente Joe Biden, denominado “Build Back Better Act”. “Este é um ‘não’ a esta legislação”, disse Manchin na Fox News neste domingo.

Continua depois da publicidade

O voto de Manchin tem grande importância em um Senado dividido entre republicanos que se opõem à medida e democratas que a apoiam. A franqueza de Manchin sobre sua resistência à legislação o tornou um dos poucos senadores dispostos a resistir a seu partido – e a uma votação favorável sobre a legislação.

A principal preocupação do democrata da Virgínia Ocidental origina-se do compromisso intrapartidário central entre os democratas que escreveram a legislação “Build Back Better”.

Advertisement

Manchin argumentou que seu partido usou truques orçamentários para disfarçar o custo total do projeto. A medida de US$ 2 trilhões depende de aumentos de impostos corporativos para financiar maiores gastos em educação, creches, saúde e outros programas domésticos. Manchin estabeleceu um limite de US$ 1,75 trilhão para o projeto em uma década. Isso já levou os democratas a definir datas de expiração para programas para reduzir o custo do título. Ele também se opõe ao emparelhamento de programas temporários e fluxos de receita permanentes, chamando isso de um artifício que esconde o verdadeiro custo pretendido.

Continua depois da publicidade

Os legisladores mostraram flexibilidade o ano todo. Eles vislumbraram um pacote de US$ 3,5 trilhões, mas o reduziram para agradar Manchin e ao senador Kyrsten Sinema. No domingo, Manchin disse que Biden foi “maravilhoso” para trabalhar, mas que ele não poderia explicar um voto “sim” para as pessoas que ele representou na Virgínia Ocidental. “Eu tentei tudo que era humanamente possível”, disse Manchin.

Reação

O senador Bernie Sanders, um independente que se une aos democratas, disse na manhã deste domingo ao Estado da União, da CNN que esperava que 50 democratas aprovassem o projeto. Mas se esse não for o caso, disse ele, os democratas deveriam levar o projeto ao plenário do Senado e forçar Manchin a votar publicamente contra ele. “Espero que levemos um projeto de lei forte ao plenário do Senado o mais rápido possível e que Manchin explique ao povo da Virgínia Ocidental por que ele não tem coragem de enfrentar poderosos interesses especiais”, disse Sanders, que tem sido um defensor do projeto “Build Back Better” em seu papel como presidente da Comissão de Orçamento do Senado. Fonte: Dow Jones Newswires.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].