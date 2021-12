Barcelona leva susto, mas atletas da base evitam tropeço contra Elche no Espanhol

Por Estadão - Estadão 7

O Barcelona conseguiu uma vitória sofrida sobre o Elche neste sábado pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol no estádio Camp Nou, na Catalunha. Após sofrer dois gols em dois minutos e ver o adversário empatar a partida, o Barcelona marcou o gol da vitória por 3 a 2 já aos 40 minutos do segundo tempo. Todos os gols do Barcelona foram marcados por atletas revelados nas categorias de base do clube, incluindo Jutglà, que estreou como titular no time principal neste jogo.

Após duas partidas sem vencer na liga espanhola sob o comando de Xavi, o Barcelona volta a triunfar e chega aos 27 pontos, mas se mantém na sétima colocação. O Elche segue na luta contra o rebaixamento, com 15 pontos, na 16ª colocação. O time tem apenas dois pontos a mais que o Cádiz, que é o primeiro na zona de rebaixamento e possui um jogo a menos.

Com uma postura mais ofensiva, o Barcelona foi para cima do Elche e conseguiu abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio na área, o estreante Ferran Jutglà subiu para cabecear no cantinho e fazer 1 a 0 para o time da casa. O Barcelona ampliou para 2 a 0 três minutos após o primeiro gol, com um golaço de Gavi, que recebeu pelo meio e fez jogada individual para invadir a área e marcar.

No segundo tempo, o Elche não se rendeu e buscou um empate heroico, com dois gols marcados em apenas dois minutos. No minuto 16, Boye achou Morente com espaço pela direita. O jogador carregou e bateu cruzado. No minuto seguinte foi a vez de Morente cruzar para Pere Milla mergulhar de cabeça e deixar tudo igual.

Mas as revelações da “La Masia”, como é conhecida a categoria de base do Barcelona, voltaram a decidir e evitaram um decepcionante tropeço em casa. Já aos 40 minutos, Gavi tabelou com Dembélé e cruzou para Nicolás González, que dominou e finalizou para fazer 3 a 2 e garantir a vitória dos mandantes.

O Barcelona encerra sua campanha no ano de 2021 na próxima terça-feira, quando realizará um jogo atrasado contra o Sevilla. Já o Elche só volta a campo no próximo ano, no dia 02, para enfrentar o Granada em casa.

Mais cedo, também pelo Espanhol, o Rayo Vallecano bateu o Alavés por 2 a 0, em casa, e ocupa o quarto lugar da tabela, com 30 pontos. A liderança pertence ao Real Madrid, com 42. O Villarreal fez 3 a 1 na Real Sociedad, fora de casa. Gerard Moreno anotou dois dos três gols dos visitantes.

