Polícia investiga morte de mulher após atendimento em clínica estética no Rio

A polícia civil investiga a morte de uma mulher nesta sexta-feira, 17, após atendimento em uma clínica estética num centro comercial em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro. Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, foi encontrada já sem vida pelas equipes de socorro e policiais acionados ao local.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, uma equipe do 41º Batalhão da Polícia Militar, de Irajá, foi chamada para verificar a ocorrência no centro comercial. Os policiais encontraram o corpo de Maria estirado no chão, próximo ao estacionamento. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada e constatou a morte da vítima.

O caso foi registrado na 27ª Delegacia de Polícia, de Vicente Carvalho, que instaurou inquérito para apurar a causa da morte de Maria Jandimar. Segundo a Polícia Civil, os agentes estão fazendo buscas e coletando depoimentos para reunir de informações que esclareçam a morte da mulher.

