Brasil tem 141,3 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O Brasil tem 66,25% da população totalmente imunizada contra a covid-19. Em números, significa que 141,3 milhões estão com o esquema vacinal completo com duas doses ou com o imunizante de aplicação única, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa.

Continua depois da publicidade

O número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, é de 160,5. Isso corresponde a 75,27% do total de habitantes do País. Os Estados têm sofrido os impactos do ataque hacker aos sistemas do Ministério da Saúde, como é o caso da Bahia. Amapá, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins, Goiás, Alagoas e Mato Grosso também não atualizaram os dados da vacinação.

Houve 695,3 mil aplicações em um intervalo de 24 horas. As primeiras doses foram aplicadas em 32,7 mil pessoas, enquanto 237,9 mil receberam a 2ª aplicação da vacina.

Advertisement

O registro de dose única ficou em 1.830. Já as aplicações de reforço foram administradas em 422,8 mil habitantes, com total de 22,6 milhões de doses aplicadas.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].