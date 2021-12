Agricultura suspende comercialização de mais de 151 mil garrafas de azeite

Por Estadão - Estadão 9

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) suspendeu a comercialização de 151.449 garrafas de azeite de oliva, de 24 marcas diferentes, em operação de fiscalização realizada em seis Estados. A ação tinha como foco retirar das prateleiras dos supermercados produtos considerados impróprios ao consumo.

Entre as irregularidades, estão produtos sem registro no Ministério, fraudados, clandestinos ou contrabandeados. A operação aconteceu nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Paraná e Santa Catarina.

Ainda durante a ação, que contou com o apoio da Anvisa, “foram encontradas três fábricas clandestinas que estavam envasando azeites que nada mais eram do que mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida”, diz a nota.

O Ministério também suspendeu o registro de uma fábrica localizada no interior de São Paulo, após a constatação de adulteração na fabricação de seus produtos durante o ano de 2021.

A operação de fiscalização levou em consideração o aumento do consumo de azeite de oliva no mês de dezembro, por conta das festas de final de ano.

“Os consumidores não devem comprar os azeites dessas marcas veja lista abaixo. Fica o alerta também para os supermercados, pois o local que estiver com um desses produtos expostos à venda se responsabilizará pela irregularidade e responderá perante o Ministério com multas que podem chegar a R$ 532 mil reais”, destacou o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos Origem Vegetal, Glauco Bertoldo.

As marcas suspensas eram comercializadas em todo o País. De acordo com a pasta, o azeite de oliva é o segundo produto mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado.

Veja abaixo as marcas de azeite de oliva que foram apreendidas pelo Ministério de Agricultura:

Alcazar

Alentejano

Anna

Barcelona

Barcelona Vitrais

Castelo dos Mouros

Coroa Real

Da Oliva

Del Toro

Do Chefe

Épico

Fazenda Herdade

Figueira da Foz

llha da Madeira

Monsanto

Monte Ruivo

Porto Galo

Porto Real

Quinta da Beira

Quinta da Regaleira

Torre Galiza

Tradição

Tradição Brasileira

Valle Viejo

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

