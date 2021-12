Campeão em 2017, Dominic Thiem confirma sexta participação seguida no Rio Open

Por Estadão - Estadão 6

O austríaco Dominic Thiem é mais um grande nome do tênis mundial a garantir presença no Rio Open, a ser disputado entre 12 e 20 de fevereiro de 2022 no Jockey Club Brasileiro, no Rio. Campeão em 2017, o tenista disputará sua sexta edição seguida da principal competição da América do Sul.

“Já faz alguns anos que o Rio Open é um dos meus torneios favoritos do calendário. Fui campeão uns anos atrás e adoro o clube e o ambiente do evento”, disse Thiem. “Nessa minha volta da lesão decidi jogar onde realmente me sinto bem e à vontade. Não vejo a hora de jogar nas quadras de saibro do Jockey Club novamente.”

Com a confirmação de Thiem, campeão do US Open em 2020, o Rio Open pode ter dois ganhadores de Grand Slam juntos, pois o argentino Juan Martin Del Potro, que ganhou a competição norte-americana em 2009, manifestou vontade de disputar a competição e espera estar plenamente recuperado para confirmar presença.

“A confirmação do Thiem é a cereja do bolo do que eu acredito ser o melhor line up da história do Rio Open. Junto do Del Potro, que esperamos estar 100% recuperado em fevereiro, será mais uma grande oportunidade do público ver de perto um campeão de Grand Slam. Depois da saudade deixada em 2021, nada mais justo trazer a emoção de volta às quadras do Jockey Club Brasileiro com todas essas estrelas internacionais”, disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

A competição brasileira foi cancelada em 2021 por causa da pandemia de covid-19, mas volta ao circuito em sua oitava edição com toda força em 2022. Além de Thiem e com Del Potro quase certo, a constelação estrangeira já tem garantida no Rio Open, torneio ATP 500, o italiano Matteo Berrettini, o norueguês Casper Ruud e os espanhóis Pablo Carreño Busta e Carlos Alcaraz, o que promete grande disputa pelo troféu da competição.

