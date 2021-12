Inmet e Inpe preveem verão com chuvas acima da média na maior parte do Brasil

Por Estadão - Estadão 9

As chuvas no verão serão acima da média na maior parte do País, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste. O prognóstico climático é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), informa o Ministério da Agricultura.

O verão no Hemisfério Sul tem início na próxima terça-feira, 21, às 12h59 (horário de Brasília). A estação terminará no dia 20 de março de 2022, às 12h33, dando lugar ao outono.

A maioria dos modelos de previsão de El Niño Oscilação Sul (Enos), gerados pelos principais centros internacionais de meteorologia, indica uma probabilidade superior a 60% de que se mantenha o fenômeno La Niña durante o verão, podendo atingir a intensidade moderada entre este mês e janeiro de 2022.

Conforme o ministério, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas serão ocasionadas principalmente pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), enquanto que no norte das regiões Nordeste e Norte, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é a responsável pela ocorrência de chuvas.

Em média, os maiores volumes de precipitação podem ser observados sobre as regiões Norte e Centro-Oeste, com totais na faixa entre 700 e 1.100 milímetros.

