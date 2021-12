Economista-chefe do BoE fala em novas altas de juros para controlar inflação

Por Estadão - Estadão 8

Economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill disse estar “correta” a noção de que o BC britânico deve elevar mais o juro básico nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês), após ter sido a primeira dentre as principais entidades monetárias do mundo a subir juros desde o início da pandemia de covid-19.

“Consideramos que a inflação subjacente, gerada por fatores domésticos, precisa ser abordada com uma política monetária mais restrita e uma taxa bancária um pouco mais alta”, disse o dirigente, em entrevista nesta quinta-feira à CNBC International.

Segundo Pill, o mercado de trabalho do Reino Unido está “mais apertado do que o BOE esperava” ao divulgar suas projeções no mês passado.

“Sem considerar a variante Ômicron, há razões para crer que as condições de emprego ficarão ainda mais apertadas”, disse o economista.

Para ele, a nova cepa do coronavírus introduziu um “novo grau de incerteza” à política monetária e seu impacto sobre as dinâmicas econômicas deve ser observado.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

