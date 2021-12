Emocionada em posse no Palmeiras, Leila quer pintar 'mundo de verde' no Mundial

Por Estadão - Estadão 9

Emocionada em sua posse como nova presidente do Palmeiras, Leila Pereira comemorou a conquista em cerimônia realizada nesta quarta-feira, disse viver o dia “mais importante” de sua vida e prometeu “pintar o mundo de verde em fevereiro”, em referência ao Mundial de Clubes, que contará com o Palmeiras, em Abu Dabi

“Você chega aonde você almeja. Estou no maior campeão do Brasil, tricampeão das Américas e se Deus quiser pintaremos o mundo de verde em fevereiro”, declarou Leila, pouco depois de assinar o termo de posse, na companhia dos vice-presidentes Paulo Buosi, Maria Tereza Bellangero, Neive de Andrade e Tarso Gouveia.

Leila se tornou a primeira mulher a presidir o clube que tem 107 anos de história. “Não tenho dúvida de que hoje é o dia mais importante da minha vida. A primeira presidente mulher de um clube de 107 anos. Isso é muito representativo. Quero um Palmeiras de todos, um Palmeiras acessível para o seu torcedor”, declarou.

Além de assinar o termo de posse, ela recebeu de Maurício Galiotte, seu antecessor no cargo, a caneta da presidência. “Desculpa, Maurício, mas não tenho dúvida. A nossa gestão será a melhor da história do Palmeiras. Precisamos evoluir, né, presidente?”, brincou Leila. “Sei que será difícil superar este presidente, mas juntos e unidos temos de evoluir sempre.”

A cerimônia também contou com as presenças de Seraphim Carlos Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo do clube, Tommaso Mancini, presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), e Manoel Gomes Filho, responsável por presidir a Assembleia Geral de associados que elegeu a nova presidente.

Leila foi eleita no dia 20 de novembro, com 1.897 votos dos associados. A chapa Palmeiras de Todos foi a única inscrita no pleito, superando os 50% requeridos para a eleição. No total, 2.141 associados participaram da votação. Com Leila à frente, a nova diretoria comandará o Palmeiras pelos próximos três anos.

